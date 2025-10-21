ФАС раскрыла картель на торгах для госнужд на сумму почти полмиллиарда рублей
Федеральная антимонопольная служба выявила картельное соглашение между 13 компаниями, участвовавшими в государственных торгах на сумму более 491 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
ФАС установила, что фирмы сговорились для поддержания цен на 38 тендерах по поставке строительных материалов, оборудования, инструментов и спецодежды для учреждений Москвы и Московской области.
«В ходе рассмотрения дела служба выявила комплекс свидетельств, которые указывают на согласованные действия участников сговора. Это использование единой цифровой инфраструктуры, синхронизированное поведение на торгах, устойчивые финансово-хозяйственные связи между участниками картеля, реализация схемы "таран", а также имитация конкуренции», — отметили в ведомстве.
Компании-участники сговора могут получить оборотные штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Материалы дела передадут в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.