ФАС раскрыла картель на торгах для госнужд на сумму почти полмиллиарда рублей

21 октября 2025, 14:33

Федеральная антимонопольная служба выявила картельное соглашение между 13 компаниями, участвовавшими в государственных торгах на сумму более 491 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





ФАС установила, что фирмы сговорились для поддержания цен на 38 тендерах по поставке строительных материалов, оборудования, инструментов и спецодежды для учреждений Москвы и Московской области.





«В ходе рассмотрения дела служба выявила комплекс свидетельств, которые указывают на согласованные действия участников сговора. Это использование единой цифровой инфраструктуры, синхронизированное поведение на торгах, устойчивые финансово-хозяйственные связи между участниками картеля, реализация схемы "таран", а также имитация конкуренции», — отметили в ведомстве.