Пьяная россиянка заселилась в отель и полностью разгромила номер
В Санкт-Петербурге 36-летняя женщина заселилась в отель в Красногвардейском районе и устроила там дебош. Об этом сообщает информационный портал 78.ru.
По предварительной информации, гостья находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она разбила в номере телевизор, сорвала со стен шторы и нанесла на стены рисунки с помощью помады.
Администрация отеля вызвала правоохранительные органы через тревожную кнопку. На место оперативно прибыла группа вневедомственной охраны. Сотрудники задержали женщину и препроводили её в ближайшее отделение полиции. Сейчас специалисты оценивают ущерб, который россиянка нанесла имуществу гостиницы.
