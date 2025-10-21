Пьяная россиянка заселилась в отель и полностью разгромила номер

21 октября 2025, 13:05

В Петербурге 36-летнюю женщину задержали за порчу имущества в отеле

Фото: Istock/Dzurag

В Санкт-Петербурге 36-летняя женщина заселилась в отель в Красногвардейском районе и устроила там дебош. Об этом сообщает информационный портал 78.ru.