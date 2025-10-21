В Петрозаводске задержали открывшего стрельбу из охотничьего ружья мужчину
Полицейские в Петрозаводске задержали мужчину, который, предварительно, дважды выстрелил в оппонента из охотничьего ружья и скрылся на автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
Во дворе одного из домов произошел конфликт, который перерос в стрельбу. В правоохранительные органы сообщение о случившемся поступило в 11:40 мск.
Сотрудники патрульно-постовой службы оперативно задержали стрелявшего. На месте происшествия работают медики и полицейские.
