В Петрозаводске задержали открывшего стрельбу из охотничьего ружья мужчину

21 октября 2025, 14:27

Фото: iStock/IndiaUniform

Полицейские в Петрозаводске задержали мужчину, который, предварительно, дважды выстрелил в оппонента из охотничьего ружья и скрылся на автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.