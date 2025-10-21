Жители деревни красноярских старообрядцев подсказали, где искать Усольцевых

21 октября 2025, 13:44

Фото: Istock/Vladimir Razguliaev

Специалист администрации деревни Ярцево Екатерина Иржакова прокомментировала версию о возможном уходе пропавшей семьи Усольцевых к старообрядцам. Её слова приводит aif.ru.





Иржакова выразила сомнение, что семья могла преодолеть такой долгий путь в Сибирь. По её мнению, если бы Усольцевы действительно захотели присоединиться к староверам, они выбрали бы одну из общин, которые расположены ближе к месту их проживания в Красноярском крае.



Екатерина добавила, что если бы семья появилась в их местности, об этом быстро стало бы известно всем жителям.

«Семью нужно искать, скорее, в том районе, в котором они пропали. Но я не верю в версию, что они ушли к староверам», — заявила Иржакова.

