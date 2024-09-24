ФАС выявила картель шести компаний на торгах в сфере ЖКХ на 827 млн рублей

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ФАС выявила картель шести компаний, которые организовали сговор на торгах в сфере ЖКХ общей суммой более 827 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По информации надзорного органа, часть торгов проходила в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
«Шесть компаний подозреваются антимонопольным органом в сговоре на торгах, проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Марий Эл. <…> Часть торговых процедур проводилась в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что антимонопольная служба возбудила дела в отношении ООО «Виват», ООО «Квадрат», ООО «Новэко», ООО «Вавилон», ООО «Экосервис» и ООО «Фрегат».
По предварительным данным ФАС, картель был организован как минимум во время 31 аукциона, на которых его участники смогли заключить госконтракты на 827,855 миллионов рублей.
Всем компаниям грозят крупные оборотные штрафы.
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