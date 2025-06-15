Фасад здания рухнул в центре Москвы
В районе Китай-города в Москве обрушился фасад здания, есть пострадавшие
Часть фасада здания рухнула на Спасоглинищевском переулке в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал «112».
В результате произошедшего пострадали две женщины и мужчина. У них травмы головы и рук.
Пострадавшим оказали необходимую помощь. Согласно информации столичного Минздрава, госпитализация им не потребовалась.
Ранее сообщалось, что при обрушении здания в центре Москвы погиб человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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