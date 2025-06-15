Фасад здания рухнул в центре Москвы

В районе Китай-города в Москве обрушился фасад здания, есть пострадавшие
Фото: iStock/Roman Novitskii

Часть фасада здания рухнула на Спасоглинищевском переулке в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал «112».



В результате произошедшего пострадали две женщины и мужчина. У них травмы головы и рук.




Пострадавшим оказали необходимую помощь. Согласно информации столичного Минздрава, госпитализация им не потребовалась.

Ранее сообщалось, что при обрушении здания в центре Москвы погиб человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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