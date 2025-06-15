Фасад здания рухнул в центре Москвы

15 июня 2025, 13:35

В районе Китай-города в Москве обрушился фасад здания, есть пострадавшие

Фото: iStock/Roman Novitskii

Часть фасада здания рухнула на Спасоглинищевском переулке в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал «112».