Российская бодибилдерша Юлия Родина погибла в Таиланде
Российская спортсменка Юлия Родина, профессионально занимавшаяся бодибилдингом, погибла в Таиланде. Об этом сообщила ее коллега Наталья Маркеленкова в личном блоге.
Уточняется, что женщина попала в опасное отбойное течение на пляже Банг-Тао. По словам очевидцев, Родина уже не дышала в момент, когда ее достали из воды.
Тайские медики пытались спасти спортсменку в течение суток, однако выжить ей не удалось.
Ранее сообщалось, что в Египте россиянку сбил катер во время купания в безопасной зоне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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