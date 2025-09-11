ФБР нашло оружие, из которого могли убить соратника Трампа
ФБР нашло оружие, из которого, предположительно, застрелили американского консервативного активиста, соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Об этом сообщил представитель ведомства, агент Роберт Болс в ходе пресс-конференции, информирует Fox News.
Винтовку обнаружили в лесной зоне, куда подозреваемый скрылся после инцидента. ФБР направит оружие на экспертизу в свою лабораторию.
Агент Болс заявил, что у ФБР есть снимок преступника, однако в ходе расследования его обнародование пока не планируется.
Американский лидер Дональд Трамп пообещал посмертно наградить убитого Кирка Президентской медалью Свободы.
Читайте также: