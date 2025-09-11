ФБР нашло оружие, из которого могли убить соратника Трампа

Достижения.рф

ФБР нашло оружие, из которого могли застрелить активиста Кирка
Фото: iStock/Vitalii Puzankov

ФБР нашло оружие, из которого, предположительно, застрелили американского консервативного активиста, соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Об этом сообщил представитель ведомства, агент Роберт Болс в ходе пресс-конференции, информирует Fox News.



Винтовку обнаружили в лесной зоне, куда подозреваемый скрылся после инцидента. ФБР направит оружие на экспертизу в свою лабораторию.

Агент Болс заявил, что у ФБР есть снимок преступника, однако в ходе расследования его обнародование пока не планируется.

Американский лидер Дональд Трамп пообещал посмертно наградить убитого Кирка Президентской медалью Свободы.

