ФБР обнаружило бомбы на месте наезда грузовика на людей в Новом Орлеане

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На месте происшествия в американском Новом Орлеане, где пикап врезался в толпу людей, обнаружены фрагменты взрывных устройств. Инцидент произошёл в новогоднюю ночь во Французском квартале города.
Об этом в эфире телеканала Fox News рассказала официальный представитель Федерального бюро расследований (ФБР) США Алета Дункан. Собственно говоря, сотрудники именно этого ведомства в силу специальной подготовки и обнаружили на месте происшествия опасные предметы. В настоящее время сапёры устанавливают степень опасности деталей, которые весьма напоминают части самодельных взрывных устройств (СВУ).
Полицейские заявили, что водитель пикапа преднамеренно наехал на группу прохожих на улице Бурбон-стрит. Сначала он ехал на очень высокой скорости по проезжей части, а затем резко свернул на тротуар. Американские правоохранители считают поступок мужчины преднамеренным.
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Александр Бойцов