ФБР опубликовало видео побега убийцы Чарли Кирка с места преступления
ФБР опубликовало видео, на котором запечатлен побег убийцы Чарли Кирка с места преступления. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
На кадрах видно, как человек в черном выпрыгивает из своего снайперского убежища, бросает пистолет и убегает. Ранее департамент общественной безопасности штата Юта опубликовал фото предполагаемого убийцы. К тому же на крыше следователи обнаружили отпечаток ладони, благодаря чему круг подозреваемых сузился.
Напомним, что убийство Чарли Кирка случилось в среду, 10 сентября. Он являлся популярным республиканцем-консерватором и сторонником американского президента Дональда Трампа.
