Гигантскую рыбу-луну обнаружили на одном из американских пляжей
SFGate: посетители пляжа в США нашли на берегу огромную рыбу-луну
Отдыхающие обнаружили на одном из пляжей США гигантскую рыбу-луну. Об этом сообщает портал SFGate.
Рыбу нашли у побережья регионального парка Доран западнее города Санта-Роза. Сначала посетители пляжа приняли ее за камень, но затем заметили большой немигающий взгляд.
Рейнджеры, прибывшие на место, обнаружили рыбу живой. Отдыхающие пытались вернуть ее в море, но несмотря на все усилия, спасти животное не удалось.
Специалисты парка ведут исследование, чтобы определить, почему рыба не выжила. Эксперты увидели у нее небольшую травму в области плавника.
