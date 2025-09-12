Достижения.рф

Гигантскую рыбу-луну обнаружили на одном из американских пляжей

SFGate: посетители пляжа в США нашли на берегу огромную рыбу-луну
Фото: iStock/winyuu

Отдыхающие обнаружили на одном из пляжей США гигантскую рыбу-луну. Об этом сообщает портал SFGate.



Рыбу нашли у побережья регионального парка Доран западнее города Санта-Роза. Сначала посетители пляжа приняли ее за камень, но затем заметили большой немигающий взгляд.

Рейнджеры, прибывшие на место, обнаружили рыбу живой. Отдыхающие пытались вернуть ее в море, но несмотря на все усилия, спасти животное не удалось.

Специалисты парка ведут исследование, чтобы определить, почему рыба не выжила. Эксперты увидели у нее небольшую травму в области плавника.

Екатерина Коршунова

