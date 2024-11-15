ФБР заявила о предотвращении теракта «в стиле 11 сентября» в Хьюстоне

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В США заявили о предотвращении теракта «в стиле 11 сентября 2001 года», который планировали устроить в Хьюстоне. Об этом сообщает Федеральное бюро расследований (ФБР). Под арестом, как утверждается, оказался житель Техаса Анас Саид, призывавший развивать ИГ* и предоставлявший свой дом в качестве убежища для членов террористической группировки.
Агентство Associated Press пишет, что Саид, уроженец Ливана, также записывал видео, где призывал продолжать дело ИГ* и выражал желание поучаствовать в теракте, аналогичному теракту 11 сентября 2001 года. Прокуратура заявляет, что обвиняемый тренировался в изготовлении взрывчатки и дистанционных детонаторов.
По информации агентства, Саиду грозит до 20 лет колонии и штраф в 250 тысяч долларов. Обвиняемый своей вины не признает.
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