Легенды спецслужб СССР: женщины-экстрасенсы, предсказавшие бомбардировку Югославии и разоблачившие информатора США

Алексей Савин и женщины-экстрасенсы (Фото: кадр из шоу «Малахов»)
В 1989 году по Указу Генштаба ВС СССР была создана самая секретная войсковая часть 10003, которую возглавил генерал-лейтенант Алексей Савин. Гости программы Андрея Малахова рассказали об уникальных операциях, которые проводили женщины-экстрасенсы. Одна предупредила о точечных бомбардировках Югославии, и благодаря ей спаслись тысячи людей. Другая вычислила в Москве предателя, который передавал информацию в США. В материале «Радио 1» расскажем уникальные истории женщин-экстрасенсов.
Алексей Савин создал курс, на котором все женщины-агенты могли изучить телепатию, обменяться знаниями и получить новый опыт, что стало настоящим прорывом. Отметим, что в то время агенты часто даже не были знакомы с друг с другом.
Алексей Савин и женщины-экстрасенсы (Фото: кадр из шоу «Малахов»)
Впоследствии Виктория работала со многими голливудскими знаменитостями, из которых наиболее сильное впечатление произвел Киану Ривз. По словам Корчагиной, актер, без сомнения, наделен сверхспособностями.
Корчагина также работала с Полом Маккартни и английской принцессой.
Сейчас Виктория является директором национальной ассоциации телохранителей и эта школа признана лучшей в мире, а сертификаты учреждения ценятся во многих странах.
Он вышел на контакт к ФБР в 1961 году и предложил свои услуги. 5 лет велись аналитические исследования, его сломали психологически, благодаря чему он сам выдал всю информацию о своих деяниях. 27 ноября 1987 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Полякова к смертной казни — он был расстрелян 15 марта 1988 года.
Фото: istock / 3D_generator
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Алексей Савин создал курс, на котором все женщины-агенты могли изучить телепатию, обменяться знаниями и получить новый опыт, что стало настоящим прорывом. Отметим, что в то время агенты часто даже не были знакомы с друг с другом.
Алексей Савин и женщины-экстрасенсы (Фото: кадр из шоу «Малахов»)
Телепатическое общение с Киану РивзомВ телестудию пришла одна из учениц Алексея Савина – Виктория Корчагина – первая рассекреченная женщина-телохранитель в России. Она познакомилась с генералом еще в 90-х и оказалась у него на курсе. Виктория отметила, что у нее был свой опыт канальной работы, но Савин научил её другой схеме, которой женщина до сих пор пользуется.
Впоследствии Виктория работала со многими голливудскими знаменитостями, из которых наиболее сильное впечатление произвел Киану Ривз. По словам Корчагиной, актер, без сомнения, наделен сверхспособностями.
«Мы с ним общались ментально. У него очень хороший навык, он пользуется полем, он пользуется каналом, это я могу сказать это совершенно точно», – заверила она.Киану Ривз (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Корчагина также работала с Полом Маккартни и английской принцессой.
Сейчас Виктория является директором национальной ассоциации телохранителей и эта школа признана лучшей в мире, а сертификаты учреждения ценятся во многих странах.
Поимка предателя Дмитрия ПоляковаПри участии одной из учениц Савина Елены Олейник удалось обнаружить и остановить одного из самых громких предателей Дмитрия Полякова. Генерал ГРУ Поляков за 25 лет выдал спецслужбам США около полутора тысяч советских разведчиков и агентов, и некоторым из них это предательство стоило жизни.
Он вышел на контакт к ФБР в 1961 году и предложил свои услуги. 5 лет велись аналитические исследования, его сломали психологически, благодаря чему он сам выдал всю информацию о своих деяниях. 27 ноября 1987 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Полякова к смертной казни — он был расстрелян 15 марта 1988 года.
Вычислили бомбардировки в ЮгославииАгент Маргарита Мишкина выяснила, когда и по каким целям будет налет со стороны авиации НАТО, благодаря которым удалось спасти сотни жизней.
«Ходили по домам, предупреждали. Более того, зная маршруты налетчиков, сбивали зенитные комплексы и сбивали самолеты Натовские на подходе к объектам на территории Сербии», — рассказал генерал.Он отметил, что братьев сербов было жаль, хоть их страну «сдали и продали».
Фото: istock / 3D_generator
Бесконтактный бойВ воинской части 10003 также практиковали навыки бесконтактного боя. В ходе выполнения задачи офицер спецназа должен вовремя распознать откуда будет опасность, каким силами угрожает эта опасность, с какого направления. Во время обучения ученикам завязывали глаза, поскольку без зрительного контакта усиливаются остальные чувства. Бесконтактный бой отличается «мягкими» действиям, не как в привычной драке. В ходе тренировок человек лучше ощущает противника, может считать его действия и грамотно дать отпор.
«Алесей Юрьевич уникальный человек, это достояние России, не побоюсь этих слов. Человек, который аккумулировал знания, которые их собрал воедино, сделал школу прикладную и ее внедрил», — заявил один из учеников Савина.Другая ученица генерала, экстрасенс Ольга Нарец рассказала, что может предвидеть будущее страны и всего мира. Говоря об СВО, она отметила, что России и ее гражданам необходимо было пройти непростые этапы развития.
«Мы сейчас проходим этот этап, надеемся что он завершится, у нас другого пути просто нет. Она (спецоперация) должна была уже закончится, мы же прекрасно понимаем. Мы прилагаем свои знания, свои усилия, свою духовную силу, для того, что бы это быстрее завершилось. Но я думаю также, все понимаю, что и с другой стороны аккумулируются некие силы, которым нужна совершенно другая история. Другое дело, что о духовности там речи быть не может. И они не к Богу идут, а от него», — заявила Ольга.Читайте также:
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