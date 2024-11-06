Сообщения о взрывах на выборах в США: ФБР и спецслужбы снова обвинили Россию

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ФБР во вторник заявило, что угрозы взрывов на избирательных участках в США, якобы поступающие с российских доменов электронной почты, не заслуживают доверия.
Угрозы не имеют доказательной базы, однако по данным американских спецслужб, сообщения о взрывах распространялись в нескольких штатах.
Канал CNN передавал, что в округе Фултон, Джорджия, из-за поступивших предупреждений голосование было временно приостановлено, и два участка эвакуировали на полчаса. Позже участки возобновили работу.
Ранее совместное заявление ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности утверждало, что лица, предположительно связанные с Россией, распространяли видео о фальсификациях на выборах в Джорджии.
В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США в очередной раз пытаются обвинить Россию во вмешательстве, как это стало «недоброй традицией» перед выборами. Российское посольство в Вашингтоне также подчеркнуло, что обвинения необоснованны.
Москва неоднократно опровергала обвинения США в якобы вмешательстве в выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными», а министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал отсутствие каких-либо фактов.
Тем временем президентские выборы в США проходят в атмосфере острой конкуренции, где ключевую роль играют колеблющиеся штаты — Джорджия, Аризона, Висконсин и другие, где предсказать исход сложно. Демократов представляет вице-президент Камала Харрис, республиканцев — Дональд Трамп.
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Канал CNN передавал, что в округе Фултон, Джорджия, из-за поступивших предупреждений голосование было временно приостановлено, и два участка эвакуировали на полчаса. Позже участки возобновили работу.
Ранее совместное заявление ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности утверждало, что лица, предположительно связанные с Россией, распространяли видео о фальсификациях на выборах в Джорджии.
В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США в очередной раз пытаются обвинить Россию во вмешательстве, как это стало «недоброй традицией» перед выборами. Российское посольство в Вашингтоне также подчеркнуло, что обвинения необоснованны.
Москва неоднократно опровергала обвинения США в якобы вмешательстве в выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными», а министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал отсутствие каких-либо фактов.
Тем временем президентские выборы в США проходят в атмосфере острой конкуренции, где ключевую роль играют колеблющиеся штаты — Джорджия, Аризона, Висконсин и другие, где предсказать исход сложно. Демократов представляет вице-президент Камала Харрис, республиканцев — Дональд Трамп.
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Мария Моисеева