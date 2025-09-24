Скандал вокруг P. Diddy продолжается: экс-сотрудник обвинил рэпера в насилии и угрозах
Шон Комбс, известный как P. Diddy, снова оказался в центре громкого судебного разбирательства. Его бывший стилист Деонте Нэш подал иск, в котором обвинил музыканта в ряде серьезных правонарушений — от сексуальных домогательств и психологического давления до торговли людьми и угроз, передаёт TMZ со ссылкой на материалы дела.
По словам Нэша, работа с Комбсом стала для него постоянным стрессом: он утверждает, что почти ежедневно подвергался оскорблениям, контролю и насилию. В иске описываются случаи, когда рэпер якобы «унижал, запугивал и манипулировал» им на протяжении нескольких лет.
Одним из наиболее тревожных эпизодов Нэш называет случай, произошедший примерно в 2013 или 2014 году на одной из вечеринок. Тогда, по его словам, Дидди обнажился перед сотрудниками и допустил в их адрес неприемлемые действия.
Стилист также утверждает, что Комбс регулярно позволял себе нежелательные прикосновения и делал оскорбительные замечания в адрес его сексуальной ориентации.
На момент публикации сам P. Diddy ситуацию публично не прокомментировал.
