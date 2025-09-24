Скандал вокруг P. Diddy продолжается: экс-сотрудник обвинил рэпера в насилии и угрозах

24 сентября 2025, 22:05

Бывший стилист P. Diddy подал на него в суд, обвинив в домогательствах

P. Diddy (Фото: Instagram* / @diddy)

Шон Комбс, известный как P. Diddy, снова оказался в центре громкого судебного разбирательства. Его бывший стилист Деонте Нэш подал иск, в котором обвинил музыканта в ряде серьезных правонарушений — от сексуальных домогательств и психологического давления до торговли людьми и угроз, передаёт TMZ со ссылкой на материалы дела.