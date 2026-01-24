Столкновение двух грузовиков в Бурятии оказалось смертельным

24 января 2026, 06:56

Один человек погиб при столкновении грузовиков в Бурятии

Фото: iStock/Chalabala

На трассе «Байкал» в Бурятии произошло лобовое столкновение двух большегрузных автомобилей, в результате которого один из водителей погиб. Об этом сообщили в Телеграм-канале республиканской полиции.