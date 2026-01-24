Столкновение двух грузовиков в Бурятии оказалось смертельным
На трассе «Байкал» в Бурятии произошло лобовое столкновение двух большегрузных автомобилей, в результате которого один из водителей погиб. Об этом сообщили в Телеграм-канале республиканской полиции.
Участниками ДТП стали большегрузы марки FAW и Scania. Согласно данным МВД, водитель первой фуры погиб на месте от серьёзных травм. Другого автомобилиста госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести.
Обстоятельства дорожно‑транспортного происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Полицейские осматривают место происшествия, собирают свидетельские показания и проводят анализ следов шин на дороге, чтобы восстановить полную картину случившегося.
Читайте также: