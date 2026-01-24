На Сахалине нашли живым водолаза, пробывшего 20 часов в холодной воде

24 января 2026, 07:51

Фото: iStock/satamedia

Водолаза, пропавшего во время работ в Анивском заливе на юге Сахалина, нашли живым спустя почти 20 часов пребывания в холодной воде. Мужчину заметил экипаж проходящего судна и поднял на борт, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС России.