На Сахалине нашли живым водолаза, пробывшего 20 часов в холодной воде
Водолаза, пропавшего во время работ в Анивском заливе на юге Сахалина, нашли живым спустя почти 20 часов пребывания в холодной воде. Мужчину заметил экипаж проходящего судна и поднял на борт, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС России.
Информация об исчезновении 50-летнего специалиста поступила спасателям поздно вечером в пятницу. Как выяснилось, мужчина выполнял водолазные работы вместе с напарником, не уведомив экстренные службы и органы власти. Работы велись примерно в двух километрах от берега — в районе южного ковша морского порта Корсаков.
Активная поисково-спасательная операция стартовала утром 24 января с наступлением светлого времени суток. В ней задействовали сотрудников поисково-спасательного отряда имени Полякова, полицию, а также специалистов морского спасательно-поискового центра. Все суда, находившиеся в акватории Анивского залива, оповестили о происшествии.
Около 12:00 по местному времени (04:00 мск) пропавшего водолаза обнаружил экипаж судна «Иван Капралов». Мужчину подняли на борт, после чего его передали спасателям. В настоящее время он находится на буксире «Отто Шмидт», который доставляет его в Корсаков. По предварительной информации, состояние спасенного оценивается как удовлетворительное, медицинская помощь ему не потребовалась.
Читайте также: