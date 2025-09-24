«Фекалии в фалафеле»: Десятки школьников отравились после школьного обеда
В Иордании 55 школьников отравились после школьного обеда. По данным издания Metro, инцидент произошёл в городе Ирбид.
После приёма пищи в столовой несколько десятков детей почувствовали себя плохо. У 42 школьников в возрасте от 6 до 14 лет медики зафиксировали симптомы шигеллеза: диарею, лихорадку и спазмы в животе. Восемь человек госпитализировали, трое остаются под наблюдением врачей.
Проверка выявила в образцах фалафеля следы человеческих фекалий. Еду поставлял местный ресторан, контракт с которым заключил учитель, не уведомив регуляторов. У одного из работников заведения обнаружили ту же бактерию, что и у детей. В Министерство здравоохранения заявили, что контролируют ситуацию.
