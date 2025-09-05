Москвичи пожаловались на соседа, выбрасывающего фекалии из окна
Жители дома на северо-востоке Москвы столкнулись с регулярными случаями выбрасывания фекалий из окна многоквартирного дома. Несмотря на многочисленные обращения в инстанции, проблема сохраняется уже несколько месяцев.
Проблема возникла в доме №5 на улице Константинова в Северо-Восточном административном округе Москвы. По словам местных жителей, неизвестный сосед регулярно выбрасывает из окна продукты жизнедеятельности человека в прозрачных целлофановых пакетах, которые загрязняют двор ежедневно.
Одна из жительниц дома выразила отчаяние:
«И что делать? Это ведь происходит каждый день. Обращались и в Роспотребнадзор, и обращение жильцы писали — результата все равно никакого нет».
Жители отмечают, что дворники исправно убирают последствия, но не жалуются на них, признавая, что коммунальные службы работают качественно.
По информации издания «Московский комсомолец», эта ситуация продолжается уже около шести месяцев. Жители предполагают, что у нарушителя могли отключить воду за долги, либо он страдает психическим заболеванием. Попытки выявить виновного через видеорегистратор автомобиля, припаркованного во дворе, пока не увенчались успехом