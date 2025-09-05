Москвичи пожаловались на соседа, выбрасывающего фекалии из окна

05 сентября 2025, 02:45

Фото: iStock/Backiris

Жители дома на северо-востоке Москвы столкнулись с регулярными случаями выбрасывания фекалий из окна многоквартирного дома. Несмотря на многочисленные обращения в инстанции, проблема сохраняется уже несколько месяцев.





Проблема возникла в доме №5 на улице Константинова в Северо-Восточном административном округе Москвы. По словам местных жителей, неизвестный сосед регулярно выбрасывает из окна продукты жизнедеятельности человека в прозрачных целлофановых пакетах, которые загрязняют двор ежедневно.



Одна из жительниц дома выразила отчаяние:





«И что делать? Это ведь происходит каждый день. Обращались и в Роспотребнадзор, и обращение жильцы писали — результата все равно никакого нет».