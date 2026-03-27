«Горох и фекалии»: Россиянка годами избивала, пытала и унижала опекаемых детей
В Свердловской области суд приговорил опекуншу к восьми годам колонии общего режима за истязание и причинение тяжкого вреда здоровью подопечных. Об этом сообщает пресс-служба судов по региону.
Верхотурский районный суд признал виновной Ингу Костюкович из Новолялинского района. Женщина опекала пятерых несовершеннолетних и на протяжении более восьми лет применяла к каждому из них физическое и психическое насилие.
Инга таскала детей за волосы, била руками, вениками, обувью и крапивой, заставляла стоять на коленях на горохе со связанными руками, оставляла без еды и заставляла смотреть, как она ест сама.
Кроме того, обвиняемая обливала подопечных ледяной водой и мочой, высыпала им на голову окурки и пепел, принуждала спать на полу и мазать лицо фекалиями. Суд назначил ей восемь лет колонии общего режима и обязал выплатить потерпевшим 3,4 млн рублей. Подсудимая вину не признала.
Читайте также: