Фекальный водопад затопил город в России — видео

Mash: Петропавловск-Камчатский затопил водопад из фекалий
Фекальный водопад залил улицы Петропавловска-Камчатского. На инцидент обратил внимание Telegram-канал Amur Mash.



Авария на коммунальных сетях произошла в районе физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный». Из-за прорыва канализации зловонная вода растеклась по проезжей части, дорогам и тротуарам.

На видео, снятом местным жителем, видно, как нечистоты потоком-«водопадом» спускаются на улицу.



Как утверждает источник, на месте работают всего два сотрудника коммунальной службы, которые занимаются ремонтом повреждённых труб.

