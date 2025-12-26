Фекальный водопад затопил город в России — видео
Фекальный водопад залил улицы Петропавловска-Камчатского. На инцидент обратил внимание Telegram-канал Amur Mash.
Авария на коммунальных сетях произошла в районе физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный». Из-за прорыва канализации зловонная вода растеклась по проезжей части, дорогам и тротуарам.
На видео, снятом местным жителем, видно, как нечистоты потоком-«водопадом» спускаются на улицу.
Как утверждает источник, на месте работают всего два сотрудника коммунальной службы, которые занимаются ремонтом повреждённых труб.
