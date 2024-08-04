Пьяная российская следовательница насмерть сбила велосипедиста

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В городе Мариинске Кемеровской области 41-летняя пьяная следовательница насмерть сбила велосипедиста. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Накануне страшной трагедии россиянка отдыхала с друзьями. В какой-то момент компании перестало хватать алкоголя, и сотрудница СК села за руль машины и отправилась в ближайший магазин.
В результате женщина сбила мужчину, который ехал на велосипеде. Она не заметила его и протащила тело пострадавшего по обочине несколько метров.
По данным очевидцев, работница следственных органов пыталась скрыться с места преступления, но ее успели остановить. В крови виновницы аварии были обнаружили следы алкоголя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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В результате женщина сбила мужчину, который ехал на велосипеде. Она не заметила его и протащила тело пострадавшего по обочине несколько метров.
По данным очевидцев, работница следственных органов пыталась скрыться с места преступления, но ее успели остановить. В крови виновницы аварии были обнаружили следы алкоголя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова