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В Москве автомобиль врезался в дерево, есть погибшие

В Москве на Варшавском шоссе машина врезалась в дерево, погибли три человека
04 августа 2024, 11:33
Фото: iStock/Elen11

Фото: iStock/Elen11

Три человека погибли в результате ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в своём Telegram-канале.

Отмечается, что авария произошла в районе пяти часов утра 4 августа. Автомобиль «Пежо» следовал по Варшавскому шоссе вблизи села Ознобишино. Водитель не справился с управлением и наехал на дерево.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира 15-ти и 23-ёх лет.



Госавтоинспекция начала проведение проверки по факту данной аварии.

Днём ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ДТП на подмосковной трассе Р-22 «Каспий». Водитель «Газели» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes. ​Погибли оба водителя.

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В Екатеринбурге группа подростков избила и ограбила 14-летнего школьника
СК: в Екатеринбурге группа подростков избила и ограбила 14-летнего школьника
04 августа 2024, 10:39

Фото: iStock/Motortion

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело о грабеже, который был совершен группой лиц с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Согласно предварительной информации, поздним вечером 1 августа группа подростков напала на четырнадцатилетнего школьника. Преступники избили его и ограбили на сумму около десяти тысяч рублей.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Малолетним злоумышленникам может грозить до семи лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке подростки избили одиннадцатилетнего сверстника и сняли происходящее на видео. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#убийство
#бизнес
#подростки
#радио
#преступники
#видео
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Домработница-мигрантка из Узбекистана обокрала племянника миллиардера
Домработница-мигрантка похитила у племянника миллиардера Гуцериева деньги
04 августа 2024, 09:50

Фото: istockphoto/ArtemSam

Домработница из Узбекистана похитила у племянника миллиардера Михаила Гуцериева деньги и драгоценности. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации портала, помощница по дому якобы незаконно завладела суммой в размере 20 тысяч долларов и присвоила драгоценности. После кражи домработница исчезла, ее розыском занимается полиция.

Потерпевший рассказал, что в обязанности уроженки Узбекистана входила уборка и приготовление еды. Она проживала в доме у бизнесмена и даже имела отдельную комнату для совершения намаза.

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#мигранты
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В Якутии грузовик переехал картонную коробку, в которую залезли дети
04 августа 2024, 09:13

Фото: istockphoto/vitpho

Игры двоих детей из Якутка закончились трагедией. Две девочки забрались в картонную коробку и оказались под колесами погрузчика. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Пострадавшие школьницы семи и восьми лет госпитализированы с различными травмами. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Правоохранители выясняют, на каком основании проводились погрузочные работы на территории, рядом с которой играли дети. О состоянии пострадавших в настоящее время информации нет.

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#пострадавшие
#якутия
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Стало известно, сколько сенатор Савельев заплатил за убийство бизнес-партнера
ТАСС: Савельев заплатил за убийство в 10 раз больше суммы, растраченной Ионовым
04 августа 2024, 08:59

Фото: iStock/Atstock Productions

Убийство бывшего бизнес-партнера сенатора Дмитрия Савельева Сергея Ионова обошлось ему в 10-кратном размере той суммы, растраченной компаньоном политика. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что Ионов признал вину в растрате 1,6 миллиона рублей и частично возместил ущерб. После чего его осудили на 2,5 года. В ООО «Оптомониторинг», пострадавшем от махинаций Ионова, сенатор Савельев являлся учредителем, а его сыновья были совладельцами компании.

По данным следствия, Савельев отдал примерно десять миллионов рублей за убийство партнера, что значительно превышает сумму, которая была растрачена Ионовым с учетом возмещенного ущерба.

Напомним, сенатор Дмитрий Савельев обвиняется в организации подготовки к убийству. Летом 2023 года он поручил своему знакомому убить неприятного ему бизнесмена, а сотрудники полиции инсценировали убийство, что выйти на след преступников.

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Суд добился показаний свидетелей, подтверждающих взятку по делу генерала Иванова
РИАН: следствие и суд получили показания свидетелей по делу Тимура Иванова
04 августа 2024, 08:28

Фото: РИА Новости/Московские суды общей юрисдикции

Следствие и суд получили показания свидетелей по делу экс-замминистра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина о получении крупной взятки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.
Уточняется, что суд проверил обоснованность подозрения следственных органов в причастности к инкриминируемому Иванову преступлению. В имеющейся у суда документации упоминаются и «другие материалы», которые подтверждают вину экс-замминистра и бизнесмена Бородина.

Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

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Российская восьмиклассница занялась сексом со своим учителем
В Екатеринбурге 32-летнего учителя ОБЖ обвинили в сексе со школьницей
04 августа 2024, 08:17

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Учителя ОБЖ и истории из Екатеринбурга подозревают в сексуальной связи с восьмиклассницей. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на источник.
Отмечается, что преподаватель в школе был на хорошем счету. Инцидент произошел весной, когда 15-летняя школьница пришла в гости к нему домой.

После этого девушка рассказала обо всем своей матери. На сегодняшний день учителя, который в школе уже не работает, обвиняют в интимной связи и развратных действиях с несовершеннолетней.

Уточняется, что речи об изнасиловании пока не идет. В произошедшем мужчина сознался, он утверждает, что секс был по обоюдному согласию. Комментарий от СК РФ еще не поступал.

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#школьница
#екатеринбург
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Полиция Крыма задержала подозреваемых в избиении чемпиона по боксу Двали
04 августа 2024, 07:12

Фото: iStock/YakobchukOlena

Крымская полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в избиении чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали. Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры Республики Крым.
Уточняется, что в следственный комитет по Республике и городу Севастополю доставили жителей города Феодосии и Кировского района — 1998 и 2003 годов рождения. Согласно данным следствия, в массовой драке принимали участие не менее восьми человек.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#бокс
#драка
#крым
#глаза
#следственный комитет
#уголовное заявление
#рф
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Легковой автомобиль ветел в остановку после ДТП в Москве
04 августа 2024, 06:39

Фото: istockphoto/conejota

В московском районе Митино легковой автомобиль столкнулся с другой машиной и влетел в остановку общественного транспорта, информирует телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел на Дубравной улице. Водитель автомобиля, влетевшего в остановку, вел себя подозрительно и оказал сопротивление прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. Рядом с сиденьем стояла бутылка водки. Вероятно, он был пьян.

Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, подробности аварии в настоящее время выясняются. Движение на месте инцидента не затруднено.

2 августа пассажирский поезд Уренгой – Москва столкнулся с грузовиком в Пермском крае. В результате аварии никто из пассажиров не пострадал.

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#водитель
#полиция
#общественный транспорт
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В российском регионе смыло мост в результате сильных дождей
04 августа 2024, 04:57

Фото: iStock/Yury_Dmitrienko

В Ольгинском округе Приморского края в результате сильных дождей обрушился мост. Об этом сообщила глава округа Екатерина Ванникова в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в настоящий момент спасатели занимаются организацией лодочной переправы лодок. Как сообзила глава региона округа, мост упал в 15 км от села Михайловка.

«Спасателями будет организована переправа через реку Аввакумовка, и будем переправлять людей до восстановления моста», – отметила уточнила Ванникова.

Ранее жители Скопинского района Рязанской области демонтировали стальной мост на местном комбикормовом заводе и сдали его в металлолом. Мост весил 60 тонн и использовался жителями как кратчайший путь в соседние населенные пункты.

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#приморский край
#спасатели
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