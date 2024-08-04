В Москве автомобиль врезался в дерево, есть погибшие

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Три человека погибли в результате ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что авария произошла в районе пяти часов утра 4 августа. Автомобиль «Пежо» следовал по Варшавскому шоссе вблизи села Ознобишино. Водитель не справился с управлением и наехал на дерево.
В результате ДТП погибли водитель и два пассажира 15-ти и 23-ёх лет.
Госавтоинспекция начала проведение проверки по факту данной аварии.
Днём ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ДТП на подмосковной трассе Р-22 «Каспий». Водитель «Газели» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes. Погибли оба водителя.
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Анастасия Чинкова