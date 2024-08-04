В Турции мотоциклист сбил двух россиянок

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Мотоциклист сбил двух россиянок в турецком городе Аланья. О ДТП сообщила местная газета Yeni Alanya.
Авария произошла вечером 3 августа. Мотоциклист, следовавший на высокой скорости, сбил на пешеходном переходе мать и дочь с российским гражданством.
Отмечается, что женщина получила тяжёлые травмы.
По сообщениям местных жителей, мотоциклисты вечерами часто устраивают гонки с сильным превышением скорости в районе, где произошла авария.
Ранее сообщалось, что на базе отдыха «Тавуш» в Краснодарском крае произошёл несчастный случай: пятилетний ребёнок, убежав от родителей, упал в бассейн и утонул. Подробнее об этом инциденте читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что женщина получила тяжёлые травмы.
По сообщениям местных жителей, мотоциклисты вечерами часто устраивают гонки с сильным превышением скорости в районе, где произошла авария.
Ранее сообщалось, что на базе отдыха «Тавуш» в Краснодарском крае произошёл несчастный случай: пятилетний ребёнок, убежав от родителей, упал в бассейн и утонул. Подробнее об этом инциденте читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова