Фельдшер из Кузбасса спас пожилую женщину, упавшую в воду

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В поселке Кольчигиз фельдшер скорой помощи Станислав Яковлев предотвратил трагедию, оказав помощь пожилой женщине, упавшей в воду. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов в своем Telegram-канале, а видеозапись опубликовали в Прокопьевск.ру, передает «Сiбдепо».
Инцидент произошёл во время вынужденной остановки автомобиля скорой помощи — у машины лопнула шина. Пока сотрудники меняли колесо, Яковлев заметил, как у водосточной трубы женщина, наблюдавшая за утками, внезапно сорвалась и упала в ледяную воду.
Фельдшер немедленно бросился к месту происшествия. Он успел заметить в воде руку и оперативно вытащил пострадавшую на берег. Женщина получила переохлаждение и надышалась водой, однако от госпитализации отказалась.
Её супруг, присутствовавший при происшествии, поблагодарил медика за решительность. По его словам, он уже собирался прыгать в воду, но фельдшер оказался быстрее.
За профессионализм и спасение жизни Станиславу Яковлеву выразили благодарность в Прокопьевской станции скорой помощи.
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Фельдшер немедленно бросился к месту происшествия. Он успел заметить в воде руку и оперативно вытащил пострадавшую на берег. Женщина получила переохлаждение и надышалась водой, однако от госпитализации отказалась.
Её супруг, присутствовавший при происшествии, поблагодарил медика за решительность. По его словам, он уже собирался прыгать в воду, но фельдшер оказался быстрее.
За профессионализм и спасение жизни Станиславу Яковлеву выразили благодарность в Прокопьевской станции скорой помощи.
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Дайана Хусинова