Женщина попыталась пронести порох и гильзу в храм Христа Спасителя

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В минувшую субботу 56-летняя уборщица по имени Маргарита пришла в храм Христа Спасителя в Москве и при этом вела себя подозрительно. Охрана остановила женщину: оказалось, что с собой у неё было полукилограмма пороха и гильза от патрона.
Как пишет телеграм-канал SHOT, полиция приехала на место и задержала Маргариту.
По её словам, все эти «сокровища» она нашла случайно у себя дома (отец, мол, был охотником) и решила выяснить, насколько эти находки опасные. Почему для этого она пошла в храм — неизвестно.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 8 лет колонии.
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По её словам, все эти «сокровища» она нашла случайно у себя дома (отец, мол, был охотником) и решила выяснить, насколько эти находки опасные. Почему для этого она пошла в храм — неизвестно.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 8 лет колонии.
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Анастасия Чубина