Фермер направил трактор на толпу зрителей во время концерта, чтобы разогнать их

30 августа 2026, 23:36

Фермер из Баварии направил трактор на зрителей концерта Вайса, чтобы согнать их с поля

Фото: iStock/zorandimzr

В ФРГ на баварском поле разгорелся конфликт: местный фермер на тракторе попытался разогнать толпу, собравшуюся на его участке, чтобы посмотреть концерт. Об этом сообщает газета Mainpost со ссылкой на полицию.