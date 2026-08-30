Фермер направил трактор на толпу зрителей во время концерта, чтобы разогнать их
В ФРГ на баварском поле разгорелся конфликт: местный фермер на тракторе попытался разогнать толпу, собравшуюся на его участке, чтобы посмотреть концерт. Об этом сообщает газета Mainpost со ссылкой на полицию.
Инцидент произошёл в субботу в городе Бад-Киссинген, где певец Винсент Вайс давал выступление под открытым небом. Подобные мероприятия всегда привлекают множество зрителей. Отмечается, что безбилетные граждане, которые не могут попасть на отведенную для концерта территорию, иногда смотрят шоу на частных участках, расположенных рядом. В этот раз это чуть не привело к катастрофе.
Фермер потребовал от полиции выгнать людей с его земли, но правоохранители медлили. По их словам, быстрый вывод толпы создал бы помеху для водителей на соседней дороге. Более того, на момент жалобы концерт близился к завершению.
Недовольный баварец выехал на свое поле на тракторе. Он несколько раз проехал по участку туда-сюда, чтобы разогнать собравшийся народ. В какой-то момент мужчина направил машину прямо на зрителей – некоторым пришлось отскакивать. Как минимум два человека получили лёгкие травмы. Сотрудники полиции остановили фермера, изъяли его водительское удостоверение и после ряда процедур отпустили.
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