В Москве легковой автомобиль выехал на трамвайные пути и застрял
В Москве легковой автомобиль выехал на трамвайные пути и застрял. О происшествии сообщили в столичном Департаменте транспорта.
Инцидент произошёл на улице Бориса Галушкина, в районе остановки «Площадь Академика Люльки». Водитель седана нарушил правила дорожного движения, выехал на пути встречного трамвая и заблокировал движение.
В результате происшествия два трамвайных маршрута простояли 41 минуту. Сообщается, что на виновника задержки подадут иск в суд и потребуют с него компенсацию за простой общественного транспорта.
В Дептрансе уточнили, что средняя сумма взыскания за одну минуту задержки рельсового транспорта составляет восемь тысяч рублей. Юристы Московского метрополитена подают требования о возмещении ущерба по каждому такому случаю.
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