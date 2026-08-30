«Кринжовые сказки»: Анну Семенович захейтили после живого выступления
Анна Семенович получила порцию критики за живое исполнение хитов без фонограммы
Анна Семенович отправилась в тур по городам России. В своём блоге артистка поделилась кадрами с концертов, где она солирует в окружении музыкантов. Однако певица получила порцию критики за живое исполнение хитов без фонограммы.
Пользователи сети оставили множество резких замечаний. Одни посчитали, что вокал звучит неровно, другие отметили неточности в интонировании отдельных фраз.
«Если нет голоса, зачем петь?» — возмущались в комментариях.Особенно досталось знаменитой «Восточной сказке» — песне группы «Блестящие», в которой Семенович когда-то участвовала: этот номер назвали «кринжовым». Однако Анна не стала оправдываться в ответ на нападки.
«Да, я не идеальна, и голос — это живой инструмент: сегодня звучит так, завтра — чуть иначе. Но я выхожу на сцену, чтобы дарить эмоции, а не сдавать экзамен по сольфеджио», — отметила она.Отмечается, что критики затронули не только вокал певицы — некоторые пользователи высказались негативно о внешнем виде и фигуре Анны.