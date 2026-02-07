Фермер попытался перевезти свинью на дроне и оставил без света деревню
Фермер на юго-западе Китая стал причиной масштабного отключения электроэнергии после неудачной попытки транспортировать свинью с помощью дрона. Об этом сообщает South China Morning Post.
Фермер применил беспилотник для подъёма свиней из отдалённой горной деревни, куда сложно добраться на машине. Во время транспортировки трос, удерживающий первую свинью, зацепился за линию электропередач. Дрон завис в воздухе, а линия получила повреждения. Мужчина объяснил, что это произошло из-за плохой видимости, так как операция проходила ночью.
Представитель местной энергетической службы сообщил, что авария привела к отключению электричества во всей деревне на десять часов. Для устранения повреждений было задействовано 12 рабочих. Стоимость ремонта оценивается примерно в $1400.
Полиция начала расследование происшествия. По предварительным данным, фермер мог нарушить правила использования дронов, полёты в запрещённой зоне и перегрузку устройства. Если эти нарушения подтвердятся, ему грозят административные санкции и обязанность возместить ущерб, нанесённый электрооборудованию.
