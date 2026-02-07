Фермер попытался перевезти свинью на дроне и оставил без света деревню

07 февраля 2026, 07:59

SCMP: в КНР фермер оставил деревню без света, пытаясь перевезти свинью на дроне

Фото: iStock/taxzi

Фермер на юго-западе Китая стал причиной масштабного отключения электроэнергии после неудачной попытки транспортировать свинью с помощью дрона. Об этом сообщает South China Morning Post.