Снежный шторм обрушился на Японию: почти 600 пострадавших и десятки погибших людей

07 февраля 2026, 03:47

РИА Новости: В Японии 45 человек погибли и почти 600 пострадали от снежных бурь

Фото: iStock/CandyRetriever

Число людей, пострадавших из-за мощных снегопадов в Японии, приближается к шестистам. В то же время свыше сорока человек погибли, передает РИА Новости.





Согласно материалу, с 20 января в стране бушует непогода. В результате мощного снежного шторма погибли уже 45 человек, пострадали — 585. У 187 из этих людей травмы оцениваются как тяжелые.



