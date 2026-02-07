Снежный шторм обрушился на Японию: почти 600 пострадавших и десятки погибших людей
Число людей, пострадавших из-за мощных снегопадов в Японии, приближается к шестистам. В то же время свыше сорока человек погибли, передает РИА Новости.
Согласно материалу, с 20 января в стране бушует непогода. В результате мощного снежного шторма погибли уже 45 человек, пострадали — 585. У 187 из этих людей травмы оцениваются как тяжелые.
С середины прошлого месяца мощные снегопады обрушивались на северные и западные регионы Японии дважды, и с пятницы север страны вновь завалило снегом.
По прогнозу главного метеорологического агентства, усиливающийся циклон пройдёт через Хоккайдо. 7 и 8 февраля ожидаются сильные метели и пятиметровые волны. Специалисты не исключают объявления штормовых предупреждений в ряде районов.
