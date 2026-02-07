Пострадавшая в крупном ДТП под Красноярском девочка скончалась в больнице
Получившая серьезную травму в ДТП под Красноярском девочка скончалась утром 7 февраля
Девочка, получившая тяжёлые травмы в ДТП под Красноярском, скончалась в больнице. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав Красноярского края.
Ребенок погиб, несмотря на все усилия врачей. Травмы оказались несовместимы с жизнью.
«Девочка с тяжелой сочетанной автодорожной травмой, которая была доставлена в 20-ю больницу рейсом санавиации из Бородинской городской больницы в крайне тяжелом состоянии, к сожалению, сегодня утром умерла», — говорится в материале.
Также стало известно про состояние других пострадавших в аварии детей. Троих несовершеннолетних уже выписали из Канской больницы.
Одну девочку перевели для дальнейшего лечения в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, ещё одну — выписали из краевой больницы имени Берзона. Есть мальчик, который остается в стационаре, его состояние врачи оценивают как стабильное.
Напомним, что 2 февраля на 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло столкновение автобуса «Газель» и грузовика Iveco. Причиной аварии стал отцепившийся во время буксировки модульный дом, который перевозил грузовик. В результате пять человек погибли, еще семь пострадали.