Пострадавшая в крупном ДТП под Красноярском девочка скончалась в больнице

07 февраля 2026, 07:17

Получившая серьезную травму в ДТП под Красноярском девочка скончалась утром 7 февраля

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Девочка, получившая тяжёлые травмы в ДТП под Красноярском, скончалась в больнице. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав Красноярского края.





Ребенок погиб, несмотря на все усилия врачей. Травмы оказались несовместимы с жизнью.





«Девочка с тяжелой сочетанной автодорожной травмой, которая была доставлена в 20-ю больницу рейсом санавиации из Бородинской городской больницы в крайне тяжелом состоянии, к сожалению, сегодня утром умерла», — говорится в материале.