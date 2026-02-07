Рыбак не добрался до берега на Сахалине и замерз насмерть после долгих хождений по льду
На Сахалине рыбак замёрз насмерть во время рыбалки. Его тело обнаружили на льду в Долинском районе, передает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчёта».
Тело мужчины без признаков жизни нашли утром 7 февраля в районе села Стародубское. Неподалёку от трупа лежали несколько удочек, рюкзак и другие рыболовные принадлежности. На фотографиях с места гибели мужчины видно, что его тело почти полностью завалено снегом. Хорошо заметен лишь рюкзак.
По информации очевидцев, накануне рыбака видели живым. Он «ходил по льду туда-сюда». Возможно, мужчина не смог выбраться на берег и погиб от переохлаждения.
Место происшествия уже посетили сотрудники правоохранительных органов, намереваясь установить все обстоятельства трагедии. Личность погибшего в материале не приводится.
