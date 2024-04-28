Фермер расстрелял сидевших в машине подростков в Ростовской области

Фото: iStock/Jordi Mora Igual
В Ростовской области фермер расстрелял подростков, сидевших в автомобиле. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл поздно вечером 27 апреля. 17-летняя девушка и 18-летний парень после вечеринки поехали кататься на машине в соседний от Волгодонска хутор. Они остановились на обочине возле поля и заметили подъехавший к ним синий Ford. Из него вышел незнакомец в чёрном, который последовал в сторону машины молодых людей. Парень попросил девушку быстро пересесть на заднее сиденье и пригнуться.
Молодой человек поспешил уехать, но в этот момент мужчина начал стрелять по машине. Пули отрикошетили от багажника и попали в девушку. Её экстренно госпитализировали в волгодонскую больницу с четырьмя серьёзными пулевыми ранениями.
Девушка скончалась в больнице.
Полицейским удалось оперативно установить личность стрелявшего и задержать его. Им оказался 37-летний фермер Сайд Берсанукаев. По его словам, он открыл огонь по автомобилю, чтобы спугнуть сидящих в нём, поскольку подумал, что они приехали воровать скот.
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Молодой человек поспешил уехать, но в этот момент мужчина начал стрелять по машине. Пули отрикошетили от багажника и попали в девушку. Её экстренно госпитализировали в волгодонскую больницу с четырьмя серьёзными пулевыми ранениями.
Девушка скончалась в больнице.
Полицейским удалось оперативно установить личность стрелявшего и задержать его. Им оказался 37-летний фермер Сайд Берсанукаев. По его словам, он открыл огонь по автомобилю, чтобы спугнуть сидящих в нём, поскольку подумал, что они приехали воровать скот.
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Анастасия Чинкова