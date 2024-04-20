Под Иркутском фермер расстрелял собаку, которая якобы покусилась на его индюшек

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Под Иркутском мужчина хладнокровно расстрелял соседскую собаку, когда та забежала к нему во двор, об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Трэвел-блогерша Антонина Родионова с мужем спасли собаку из-под колёс автомобиля. Когда хвостатая восстановилась, пара приняла решение оставить её у себя. Собаку назвали Йоко.
Супруги много путешествовали и брали Йоко с собой. По их словам, собака была совсем не агрессивной и даже почти не лаяла.
Некоторое время назад Йоко забежала на соседский участок, где в неё дважды выстрелил хозяин дома. Позже он заявил, что Йоко, якобы, угрожала его индюшкам.
Родионова написала заявление в полицию, требуя привлечь соседа к ответственности за убийство животного, а также проверить, есть ли у него разрешение на использование огнестрельного оружия.
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