Фетишист крадет стельки из обуви школьниц, пишут СМИ

02 октября 2026, 13:51

The Tokyo Reporter: фетишист украл стельки прямо из обуви японских школьниц

Фото: istockphoto/Rixipix

Полиция японской префектуры Тояма расследует серию краж стелек из сменной обуви школьниц. Неизвестный проникает в здания учебных заведений и забирает стельки из обуви учениц, сообщает The Tokyo Reporter.