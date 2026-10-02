Фетишист крадет стельки из обуви школьниц, пишут СМИ
Полиция японской префектуры Тояма расследует серию краж стелек из сменной обуви школьниц. Неизвестный проникает в здания учебных заведений и забирает стельки из обуви учениц, сообщает The Tokyo Reporter.
С прошлого учебного года подобные инциденты произошли как минимум в 14 школах. В текущем году от действий злоумышленника пострадали не менее 35 учениц из 13 учебных заведений. Следователи обратили внимание, что среди жертв нередко оказываются школьницы, чьи имена и фотографии появлялись в интернете в связи с достижениями в спорте, участием в кружках или выступлениями на телевидении.
В ряде случаев преступник с силой вырывал стельки, даже если они были приклеенными или пришитыми к обуви. В одной из школ за два дня пропали стельки примерно у десяти учениц. Поскольку о кражах часто сообщают утром в понедельник, полиция предполагает, что злоумышленник может проникать в школы в выходные дни.
Правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения, установленных в нескольких учебных заведениях. Следователь Тацуюки Наруми считает, что за серией преступлений может стоять один человек, который постепенно стал действовать более уверенно.
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