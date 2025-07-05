Экс-участника «Дома-2» Александра Гобозова обвинили в серийных кражах йогуртов из подмосковного «Дикси»
Экс-участника «Дома-2» Александра Гобозова обвинили в серийных кражах йогуртов и шоколада из подмосковного «Дикси». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам работников магазина в Павловском Посаде, Гобозов приходит с супругой, набирает продукты и на кассе самообслуживания оплачивает только часть из них. Многочисленные эпизоды воровства зафиксированы камерами видеонаблюдения. Коллектив принял решение опубликовать записи с камер в интернете, надеясь, что после этого знаменитость прекратит воровать.
Александр и его жена Светлана не признают своей вины в краже. Они утверждают, что подобные ситуации имели место, но они просто забыли «пикнуть» часть продуктов. И когда им сделали замечание — побегов не устраивали и сразу все оплатили.
Гобозовы уверены — их намеренно позорит одна из кассиров «Дикси», которая недолюбливает Александра еще со времен «Дома-2». Накануне они подали в полицию заявление о клевете. Примечательно, что в феврале прошлого года Александра Гобозова приговорили к 1,5 годам колонии за разбойное нападение, в ноябре он вышел по УДО.
*Запрещен в РФ
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