Экс-участника «Дома-2» Александра Гобозова обвинили в серийных кражах йогуртов из подмосковного «Дикси»

05 июля 2025, 18:35

Звезду «Дома-2» Гобозова обвинили в кражах йогуртов из подмосковного «Дикси»

Александр и Светлана Гобозовы (Фото: Инстаграм* @aleksandr_gobozov_)

Экс-участника «Дома-2» Александра Гобозова обвинили в серийных кражах йогуртов и шоколада из подмосковного «Дикси». Об этом пишет Telegram-канал Mash.