Figaro: во Франции поймали главаря и двух бойцов украинской ОПГ «Залютинские»

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В районе Лазурного берега во Франции поймали трех членов украинской ОПГ «Залютинские». Как сообщает газета Figaro со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, предполагаемого главаря и двух бойцов группировки задержали во время совместной операции французской Национальной жандармерии, Европола и украинских властей.
По данным газеты, членов банды подозревают в серии краж со взломом, угонах машин и преступном сговоре, а при задержании правоохранители изъяли у них 16 000 евро наличными, частотный сканер для перехвата сообщений полиции и бинокль с опцией ночного видения.
В издании отмечают, что члены ОПГ перебрались во Францию в 2022 году, когда начался конфликт на Украине, сама группировка при этом сформировалась в 2014 году в районе Харькова и подозревалась в вымогательстве, покушении на убийство, угоне автомобилей и краже.
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