Figaro: во Франции поймали главаря и двух бойцов украинской ОПГ «Залютинские»

На Украине привлекли к административной ответственности 16-летнюю блогершу из Харькова. Девочку оштрафовали за короткое видео, где она танцует на Майдане в Киеве под русскоязычную песню. Об этом со ссылкой на полицию сообщает украинское издание «Страна.ua».