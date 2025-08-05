Фигурант дела о «Крокусе» предложил выплатить потерпевшим по тысяче рублей
Обвиняемый в организации теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Умеджон Солиев* предложил выплатить потерпевшим по одной тысяче рублей в качестве компенсации. Об этом в беседе с ТАСС рассказала адвокат Ксения Трунова, представляющая интересы 127 потерпевших.
По данным следствия, Солиев* действовал под псевдонимом Мухаммад и руководил структурной ячейкой террористической организации на территории России. Ему вменяется обеспечение участников террористической организации огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, компонентами для СВУ, взрывными устройствами, которые использовались для осуществления атаки на подмосковный концертный зал.
Следствие установило, что 24 февраля 2024 года на счёт одного из участников группировки – Шахромджона Гадоева – были переведены деньги, которые он использовал для доставки из Дагестана в Подмосковье трёх автоматов Калашникова, пистолета Макарова и более 1380 патронов.
Дело продолжает рассматриваться в суде. Компенсация в размере тысячи рублей вызвала неоднозначную реакцию среди пострадавших и их родственников.
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