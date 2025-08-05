Фигурант дела о «Крокусе» предложил выплатить потерпевшим по тысяче рублей

05 августа 2025, 14:20

Фото: iStock/BrianAJackson

Обвиняемый в организации теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Умеджон Солиев* предложил выплатить потерпевшим по одной тысяче рублей в качестве компенсации. Об этом в беседе с ТАСС рассказала адвокат Ксения Трунова, представляющая интересы 127 потерпевших.