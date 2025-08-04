Суд закрыл слушание по делу о теракте в «Крокусе» из-за возможных провокаций
Второй Западный окружной военный суд прекратил открытые слушания по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РАПСИ.
Такое решение было принято по просьбе прокурора, который выразил опасения относительно возможных провокаций со стороны предполагаемых сообщников обвиняемых. Адвокат 127 потерпевших также поддержала закрытый режим заседаний. Однако защита настаивала на том, чтобы все судебные решения озвучивались публично.
Рассмотрение дела ведёт коллегия из трёх судей в одном из зданий Московского городского суда.
Ранее стало известно, что общая сумма гражданских исков, поданных после теракта в «Крокус Сити Холл», достигла почти 66 миллионов рублей.
Читайте также: