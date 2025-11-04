Обвиняемый в терактах на «Северных потоках» украинец голодает в тюрьме

04 ноября 2025, 12:05

Обвиняемый в терактах на «Северных потоках» украинец Кузнецов объявил голодовку

Фото: istockphoto/Dragon Claws

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрывам «Северных потоков» и ожидающий решения по экстрадиции в Германию, объявил голодовку.