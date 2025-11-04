Обвиняемый в терактах на «Северных потоках» украинец голодает в тюрьме
Гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрывам «Северных потоков» и ожидающий решения по экстрадиции в Германию, объявил голодовку.
Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Никола Канестрини.
По словам защитника, Кузнецов не принимает пищу с 31 октября и потребовал соблюдения своих прав — в том числе обеспечения надлежащего питания и равного отношения в вопросах свиданий с семьёй и доступа к информации.
Адвокат отметил, что с момента ареста 22 августа украинцу ни разу не предоставляли питание, «соответствующее состоянию его здоровья», что привело к ухудшению самочувствия заключённого, говорится в материале.
27 октября Апелляционный суд Болоньи принял решение о выдаче Кузнецова Германии. Защита намеревается обжаловать это постановление в Кассационном суде. Сам обвиняемый свою вину отрицает и отказался добровольно вылетать в ФРГ.
