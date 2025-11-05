ФСБ: жителя Москвы задержали за сбор данных об оппозиционных россиянах
Сотрудники ФСБ России задержали жителя Москвы, подозреваемого в сборе и передаче иностранной разведке сведений об оппозиционно настроенных россиянах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
По данным силовиков, мужчина собирал анкетные данные и другую личную информацию о гражданах, которых, по его мнению, можно было бы склонить к сотрудничеству с иностранной спецслужбой.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. По решению суда его арестовали.
Следственные действия по его делу продолжаются.
