ФСБ: жителя Москвы задержали за сбор данных об оппозиционных россиянах

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Москвы, подозреваемого в сборе и передаче иностранной разведке сведений об оппозиционно настроенных россиянах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.