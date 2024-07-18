В МЧС сообщили, что террористы использовали бензин для поджога «Крокуса»

Фото: Пресс-служба МЧС РФ
Бензин или бензин, смешанный с маслом, применили террористы для поджога «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
Теракт в концертном зале произошел вечером, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Бандиты атаковали посетителей, а затем устроили пожар. Трагедия унесла жизни 145 человек.
Всего в уголовном деле 20 обвиняемых, включая нападавших, тех, кто продал им машину, сдавшего жилье, подозреваемого в финансировании исполнителей теракта и других фигурантов.
Подмосковные власти контактируют с потерпевшими семьями. Решен вопрос о создании мемориала в память о погибших в результате страшной трагедии.
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Всего в уголовном деле 20 обвиняемых, включая нападавших, тех, кто продал им машину, сдавшего жилье, подозреваемого в финансировании исполнителей теракта и других фигурантов.
Подмосковные власти контактируют с потерпевшими семьями. Решен вопрос о создании мемориала в память о погибших в результате страшной трагедии.
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Никита Кротов