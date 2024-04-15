Фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

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В Басманный суд Москвы поступила жалоба на постановление об аресте задержанного по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои*, сообщает РИА Новости.
Фигурант уголовного дела обжаловал свой арест.
В настоящее время решение по апелляционной жалобе еще не принято.
Напомним, 24-летний уроженец Таджикистана был задержан вечером 23 марта у здания «Крокуса». На требование правоохранителей предъявить документы, Лутфуллои* ответил отказом, затем начал нецензурно выражаться и дерзко себя вести.
Басманный суд арестовал Лутфуллои до 22 мая.
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* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
В настоящее время решение по апелляционной жалобе еще не принято.
Напомним, 24-летний уроженец Таджикистана был задержан вечером 23 марта у здания «Крокуса». На требование правоохранителей предъявить документы, Лутфуллои* ответил отказом, затем начал нецензурно выражаться и дерзко себя вести.
Басманный суд арестовал Лутфуллои до 22 мая.
Читайте также:
Мигрант из Узбекистана поддержал теракт в «Крокусе»
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Лавров высказался о международной реакции на теракт в «Крокус Сити Холле»
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Анастасия Чинкова