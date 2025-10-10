В Челябинской области ФСБ задержала наркодилера с 14 кг синтетических наркотиков
Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области задержали наркодилера, который входил в межрегиональную преступную группу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
У мужчины изъяли более 14 килограммов синтетического наркотика мефедрона. В УФСБ уточнили, что группа специализировалась на бесконтактном сбыте синтетических наркотиков.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ему уже предъявлено обвинение, а суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее полиция пресекла сбыт кокаина в центре Москвы, изъяв более 300 грамм наркотиков. А накануне в Пушкино задержали мужчину с 20 свёртками запрещённых веществ.
