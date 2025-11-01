Достижения.рф

Фигурант громкого ограбления в «Москва-Сити» пожаловался на условия в СИЗО

Фото: istockphoto/Maddie Red Photography

Фигурант дела об ограблении курьера в «Москва-Сити» Хамид Ибрагимов пожаловался на тяжёлые условия содержания в одном из московских СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



По словам мужчины, в камере на десять коек содержится вдвое больше человек, из‑за переполненности и антисанитарии ему приходится спать на полу, там невозможно нормально питаться и пользоваться туалетом. Он утверждает, что потерял девять килограммов и простудил почки, но в больницу не направляли.

В пресс-службе ГУФСИН по Москве ответили, что камера соответствует санитарным нормам по площади, отоплению и водоснабжению, число задержанных не превышает установленных лимитов, а сам Ибрагимов к медицинскому персоналу с жалобами не обращался.

25 мая 34‑летний курьер приехал в «Москва‑Сити», чтобы забрать заказ. Ему передали чемодан, в котором, как сказали доставщику, было 127 миллионов рублей. Когда он выходил и собирался сесть в такси, к нему подошли трое неизвестных. Один отвлёк вопросом о названии башни, после чего злоумышленники выхватили чемодан и скрылись.

Никита Кротов

