Фигурант громкого ограбления в «Москва-Сити» пожаловался на условия в СИЗО

01 ноября 2025, 17:58

Фигурант ограбления пожаловался на условия московского СИЗО

Фото: istockphoto/Maddie Red Photography

Фигурант дела об ограблении курьера в «Москва-Сити» Хамид Ибрагимов пожаловался на тяжёлые условия содержания в одном из московских СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.