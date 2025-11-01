Мигранта будут судить за изнасилование 86-летней пенсионерки
В Оренбургской области осудят 42-летнего мигранта, который изнасиловал 86-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает Ural56.ru.
По версии следствия, все произошло на территории СНТ. Когда оренбурженка отдыхала на веранде своего домика, к ней подошел знакомый, помогавший дачникам со стройкой, и предложил выпить. После застолья мужчина стал оказывать женщине знаки внимания, а после отвержения домогательств изнасиловал ее.
После произошедшего пострадавшей потребовалась помощь медиков, в том числе хирургическое вмешательство. Фигуранта задержали и завели на него дело части 1 статьи 131 УК.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае мужчина отключил электроэнергию в доме пенсионерки и изнасиловал ее.
Читайте также: