Россиянка в парике обманула салон по аренде авто в США

SHOT: россиянка в парике арендовала авто в США и продала его за 3 млн рублей
Россиянка обманула салон по аренде автомобилей в США, продав их авто за три миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



Девушка по имени Юлия взяла напрокат Infiniti QX80: R-Spec. Сотрудники салона изначально не заподозрили ничего неладного, так как та исправно оплачивала депозит и страховку. Единственным, что смущало в россиянке работников фирмы, был парик, который она часто надевала, когда приходила к ним.

Впоследствии выяснилось, что девушка заключала договор по поддельным правам. Через некоторое время полиция изъяла у нее машину в качестве вещдока. В октябре Юлия попыталась продать его за 10 миллионов рублей, но на объявление никто не откликнулся. Когда она снизила цену до 3,2 миллионов, покупатель быстро нашелся.

