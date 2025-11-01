Россиянка в парике обманула салон по аренде авто в США
Россиянка обманула салон по аренде автомобилей в США, продав их авто за три миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Девушка по имени Юлия взяла напрокат Infiniti QX80: R-Spec. Сотрудники салона изначально не заподозрили ничего неладного, так как та исправно оплачивала депозит и страховку. Единственным, что смущало в россиянке работников фирмы, был парик, который она часто надевала, когда приходила к ним.
Впоследствии выяснилось, что девушка заключала договор по поддельным правам. Через некоторое время полиция изъяла у нее машину в качестве вещдока. В октябре Юлия попыталась продать его за 10 миллионов рублей, но на объявление никто не откликнулся. Когда она снизила цену до 3,2 миллионов, покупатель быстро нашелся.
Читайте также: