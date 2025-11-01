Россиянка в парике обманула салон по аренде авто в США

01 ноября 2025, 16:13

SHOT: россиянка в парике арендовала авто в США и продала его за 3 млн рублей

Фото: iStock/IPGGutenbergUKLtd

Россиянка обманула салон по аренде автомобилей в США, продав их авто за три миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.