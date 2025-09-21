Фигуранта дела о гибели людей в вездеходе обвинили в Забайкалье

21 сентября 2025, 14:22

СК предъявил обвинение второму фигуранту дела о гибели людей в вездеходе

Фото: istockphoto/blinow61

Следствие предъявило обвинение второму фигуранту уголовного дела о гибели людей при затоплении вездехода в Забайкальском крае. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.