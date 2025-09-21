Фигуранта дела о гибели людей в вездеходе обвинили в Забайкалье
Следствие предъявило обвинение второму фигуранту уголовного дела о гибели людей при затоплении вездехода в Забайкальском крае. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.
По версии правоохранителей, обязанности обвиняемого включали, в том числе, контроль за соблюдением правил охраны труда и за комплектованием штата квалифицированными кадрами. Однако он допустил к управлению вездеходом человека без соответствующих прав и квалификации. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.
В управлении уточнили, что обвиняемый — заместитель гендиректора компании, название которой не раскрывается. Ему инкриминируют преступление по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности гибель двух и более лиц).
По данным обвинения, подсудимый разрешил эксплуатацию вездехода, не зарегистрированного надлежащим образом и не прошедшего технический осмотр. По утверждению стражей порядка, 16 сентября 2025 года в Каларском округе вездеход затонул, пять человек погибли.
