«Еще раз тебя увидим — убьем»: школьник заставил сверстника съесть шнурки на камеру и плюнул ему в рот
В Тюмени школьник заставил сверстника съесть шнурки на камеру и плюнул ему в рот
В Тюмени подросток вместе с друзьями заставил сверстника съесть шнурки, плюнул ему в рот и велел это проглотить. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧС Тюмень».
Инцидент произошел в районе школы №43. Таким образом школьники хотели «наказать» мальчика за его внешний вид. Судя по видео, которое выложил канал, больше всего недовольство малолетнего агрессора и его подельников вызвали белые шнурки.
«Если мы тебя еще раз увидим с белыми шнурками, то мы тебя убьем», — заявил юноша за кадром.В отдельном посте отмечается, что против него возбудили уголовное дело за хулиганство. Следователи начали расследование в связи с произошедшим. Сейчас подросток находится под стражей.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре толпа школьников изувечила своего ровесника.