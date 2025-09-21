«Еще раз тебя увидим — убьем»: школьник заставил сверстника съесть шнурки на камеру и плюнул ему в рот

21 сентября 2025, 14:05

В Тюмени школьник заставил сверстника съесть шнурки на камеру и плюнул ему в рот

Фото: iStock/Inside Creative House

В Тюмени подросток вместе с друзьями заставил сверстника съесть шнурки, плюнул ему в рот и велел это проглотить. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧС Тюмень».





Инцидент произошел в районе школы №43. Таким образом школьники хотели «наказать» мальчика за его внешний вид. Судя по видео, которое выложил канал, больше всего недовольство малолетнего агрессора и его подельников вызвали белые шнурки.

«Если мы тебя еще раз увидим с белыми шнурками, то мы тебя убьем», — заявил юноша за кадром.